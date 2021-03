Interview in der Corona-Krise

Intendant der Bruchsaler Landesbühne: „Ich hoffe, dass Bruchsal dem Vorbild von Tübingen folgt“

Wegen der Corona-Maßnahmen gibt es an der Badischen Landesbühne in Bruchsal auch im April 2021 keine Vorstellungen. Der Landesbühnen-Intendant Carsten Ram spricht im Interview über besondere Herausforderungen in den Zeiten der Corona-Pandemie.