Den derzeitigen Stand der Umbau-Arbeiten schätzt Jazzclub-Vorstand Christian Kretz grob auf 50 Prozent. Es dauert also noch etwas, bis im ehemaligen Bürgerkeller die Musik spielt. Dennoch ist das Team des Jazzclubs verhalten optimistisch.

Vor einem Jahr hat es noch so geklungen: „Die Umbaumaßnahmen sollen zügig von statten gehen, so dass eine Eröffnung zum Jahresende realistisch erscheint.“ Diese optimistische Botschaft verkündete der Jazzclub Bruchsal am 29. Mai 2020 auf seiner Homepage.

Nach einem Wasserschaden und der danach folgenden Sanierung hatte der Bürgerkeller seit 2016 leergestanden. 2019 erklärten Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH (BTMV) und der Jazzclub ihren Willen zur Zusammenarbeit.

Wegen der Pandemie war aber bis heute nicht ein einziger Ton zu hören; auch die Neugestaltung der künftigen Clubräume musste warten. Erst seit September wird im Bürgerkeller daran gearbeitet.

Im Jazzclub Bruchsal ist momentan die Theke im Aufbau

„Vieles ist im Prinzip fertig und harrt nur dem restlichen Ausbau der Räumlichkeiten. Im Moment ist die Theke im Aufbau, das ist das Kernstück“, sagt Kretz. „Wir kaufen derzeit alles ein, was wir für die Küche noch brauchen, parallel sind wir dran, eine Schanklizenz zu bekommen. Wir haben ein Team beauftragt, Weine zu testen und haben ein Weingut gefunden.“

Seit kurzem seien die Bühnenelemente da, sagt Kretz und ergänzt: „Die alte Wandverkleidung mit dem Charme der 70er wird wegkommen. Das wird nochmal einen optischen Sprung nach vorne geben.“ Um die Akustik brauche man sich keine Sorgen machen – der Raum sei bereits mit einer Akustikdecke ausgestattet gewesen.

Sponsoren finanzieren den Umbau des Jazzclubs in Bruchsal

Die Kosten der Umbauarbeiten finanzieren vor allem Sponsoren, zudem steckt viel Eigenarbeit eines kleinen „harten Kerns von sieben, acht“ hochmotivierten Jazzclub-Mitgliedern drin. Auf die Frage, wie viele Arbeitsstunden investiert wurden, sagt Kretz: „Da will ich nicht anfangen zu kalkulieren.“ Auch mit konkreten Aussagen, wann der Konzertbetrieb aufgenommen wird, ist Kretz zurückhaltend. Man brauche Vorlauf: „Bevor die Pandemie wieder angefangen hat, habe ich geantwortet: ,Vorsichtig gesagt im Januar 2022’.“

Wir haben Fühler ausgestreckt, aber verständlicherweise noch nicht gebucht. Christian Kretz, Jazzclub-Vorstand

Konkrete Konzerttermine sind noch nicht in Planung. „Wir haben Fühler ausgestreckt, aber verständlicherweise noch nicht gebucht.“ Wenn es wieder los geht, soll ein breiteres Publikum angesprochen werden, zudem will der Jazzclub neue Mitglieder gewinnen.

„Wir haben verschiedene Ideen: ein Musikerstammtisch, eine Session, ein Instrumentenflohmarkt. Wir wollen ein Programm, das Jazz flexibel und großzügig definiert. Wir sitzen ja nicht im Elfenbeinturm. Wir möchten da auch junge Bands bringen. Mein Traum wäre, dass das ein Ort wird für die ganze Musikerszene in Bruchsal und Umgebung.“