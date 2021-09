Jüdischer Friedhof in Bruchsal ist nur einmal im Jahr zugänglich

Wenn Arno Boden das Gittertor aufschließt, trägt er immer eine Kopfbedeckung. Bei jedem Gang über den jüdischen Friedhof auf dem Bruchsaler Eichelberg wird die Tradition gewahrt, dass alle Männer, auch Kinder, aus Respekt vor den Verstorbenen eine Mütze oder einen Hut tragen. So wie die Juden eine Kippa.

Arno Boden geht nicht nur mit dienstlichem Blick über dieses Gräberfeld mitten im Wald. Der Landschaftsarchitekt und für Friedhöfe zuständige Abteilungsleiter bei der Stadt Bruchsal nimmt die besondere Atmosphäre unter Buchen, Hainbuchen, Linden und Eiben wahr.

„Der Natur überlassen, mit Grabsteinen, die von Bäumen berührt sind, die schräg stehen oder von Efeu überwachsen sind, das ist der besondere Charakter, es gibt auch keine frei gelegten Seitenwege.“

Wann und wie der Jüdische Friedhof besichtigt werden kann Der jüdische Friedhof auf Gemarkung Obergrombach wurde nach dem 30-jährigen Krieg angelegt, damit Angehörige aus Bruchsal, Heidelsheim oder auch Graben ihre Toten nicht in Worms bestatten mussten. Mit der Zeit entwickelte sich ein Friedshofsareal von 130 Ar Fläche auf dem Eichelberg. Am Sonntag, 5. September, kann das sonst nicht zugängliche Kulturdenkmal besichtigt werden. Zwischen 13.30 und 17.30 sind Führungen. Zu erreichen ist der Friedhof über die Straße zur Dr.General-Speidel-Kaserne. Diese Straße zweigt von der B 3 zwischen Bruchsal und Untergrombach ab. 500 Meter Fußweg sind einzukalkulieren. Für männliche Besucher ist eine Kopfbedeckung erforderlich. Damit Juden aus Mingolsheim, Östringen und Malsch ihre Toten ortsnah bestatten konnte, wurde auch in Mingolsheim später ein Friedhof angelegt. Dort gibt es am Sonntag um 14.30 Uhr ebenfalls eine Führung unter Corona-Regeln. Außerdem ist erstmals eine Dokumentation zu erhalten, die alle Grabstätten und Inschriften sowie Familieninformationen umfasst. Der Mingolsheimer Friedhof befindet sich am Ende der kurzen Konradin-Kreutzer-Straße. Weiträumiges Parken ist nötig.

Viele Gräber wurden 1939 zerstört

Auf dem jüdischen Friedhof von Obergrombach verbinden sich Würde und Vergänglichkeit inmitten eines ausgedehnten Walds. Gemäß der Tradition werden diese Grabstätten nie abgeräumt. Umso schlimmer, was auch an dieser Stelle mit vielen von ihnen geschah.

Die beim Eingang stehenden, mit vielen Ornamenten verzierten Grabsteine gehen eher in die Höhe als in die Breite. Sie wirken wie gewachsen und verbunden mit dem dunklen lehmigen Boden. Namen wie Liebmann Haas aus Grötzingen, Nanette Mayer aus Heidelsheim oder Veitel Beissinger aus Bruchsal sind auf den Steinen unter den hebräischen Schriftzeichen zu lesen.

Ihre Gräber stammen aus der Zeit um 1900 oder bis in die 1920er Jahre. „Sie blieben erhalten, als die Nazis 1939 weite Teile des Friedhofs zerstörten. Denn die säulenartigen, damals modernen Steine konnten sie nicht gebrauchen, während die einfachen Grabplatten aus dem ganz alten Teil herausgerissen wurden. Und als Belag in Hohlwege eingebaut wurden“.

Das berichtet Thomas Adam, Leiter der Abteilung Kultur bei der Stadt Bruchsal. Er wird am Sonntag, 5. September, bei Führungen den Jahrhunderte alten jüdischen Friedhof für Besucher ebenso näherbringen wie Mitglieder des Heimatvereins Untergrombach. Von 13.30 bis 17.30 Uhr zum Tag der jüdischen Kultur. (Siehe Hintergrund.)

Denn es gibt so viel zu entdecken in diesem Kulturdenkmal. Seine Geschichte enthüllt sich bei einem Spaziergang überraschend deutlich. Beispielsweise sind die nach 1995 in den Hohlwegen entdecken alten Grabplatten entweder wieder auf den ursprünglichen Flächen niedergelegt und inzwischen mit Moos bewachsen.

Oder sie wurde, wenn noch mehr Schrift darauf erkennbar war, auf Stelen oder Umfassungswänden angebracht. An die 200 Grabsteine wurden so zurückgebracht, die Nationalsozialisten zerstörten rund 1.800 von rund 2.300, die seit 1637 angelegt waren.

Heute sind rund 500 Grabstätten ganz oder in Teilen erhalten. Und alle mit einem Verzeichnis der Inschriften erfasst. „Immer wieder kommen Angehörige, um Gräber zu besuchen“, sagt Thomas Adam und erinnert sich an den Kontakt mit Nachfahren von Leopold Bär: Sie fanden das Grab; die alte Inschrift in einer Einfassung war mit den Zeitläuften verloren gegangen. Durch ein altes Foto konnte rekonstruiert werden, was auf dem Grab stand. Ein Steinmetz hat die Einfassung erneuern können.

Familie Meerapfel aus Untergrombach und der Wunsch nach heimischer Erde

Der nah am Kasernen- und Schießgelände der Bundeswehr gelegene Friedhof hat auch in jüngster Zeit Bestattungen erlebt.

Heller Emil Meerapfel, aus Karlsruhe und 2011 in Brüssel gestorben, wurde mit einem schwarzen Grabstein beerdigt. Die Familie Meerapfel stammt aus Untergrombach und hat bis heute tiefe Beziehungen zum Ort.

Für Richard Alan Meerapfel aus den USA wurde 2004 die Ruhestätte in altem Stil gestaltet. Ein hoher verzierter roter Sandstein, auf dem eine Kanne zu sehen ist. Also das Symbol für einen Nachfahren des Stammes Levi.

Die Säule aus der 1938 ausgebrannten Synagoge

Durch Namen und Daten sind Geschichten zu erahnen, der Friedhof selbst blättert sich auf wie ein Buch. Dort die Stelen mit geretteten Steinen, hier der Gedenkort mit neuen Inschriften sowie einer Säule aus der 1938 in Brand gesetzten Bruchsaler Synagoge. Und dazwischen zwei alte Grenzsteine. Ursprünglich lag der Friedhof nur auf Gemarkung Obergrombach.

Juden mussten viel Geld bezahlen für das weit abgelegene Gelände mit schlechtem Ackerboden. Denn erst seit 120 Jahren oder mehr hat sich der Wald in der Ruhestätte ausgebreitet.

Gepflegte Wege und überwachsene Gräber

Dass die Wege immer verkehrssicher sind, dafür sorgt Hans-Peter Nagel mit seinem Team für Grünflächen im Bauhof Bruchsal. „Mindestens drei Mal im Jahr pflegen wir hier, außerdem werden die Wiesenflächen ohne Gräber gemäht oder es kommt Split auf die zu lehmigen Wege“, erklärt Nagel. Auch er trägt bei jedem Einsatz eine Kopfbedeckung. Die Geste des Respekts an einem berührenden Ort. Die Wunden seiner Schändung 1939 können aber nicht vom Efeu oder Moos an den Steinen verdeckt werden.