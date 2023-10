Bruchsal: Polizei nimmt 17-Jährigen wegen Drogenhandel fest

Ein Jugendlicher hat am Montag in Bruchsal etwa 200 Gramm Haschisch mit sich geführt. Seine Flucht vor der Polizei verlief erfolglos.

Die Polizei hat am Montag in Bruchsal einen 17-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben, teilte die Behörde mit.

Gegen 11.15 Uhr seien drei Personen unter einer Brücke in der Nähe des Saalbachcenters auffällig geworden, darunter auch der 17-Jährige. Daraufhin habe die Polizei die Männer kontrollieren wollen. Bevor es dazu kam, warf der 17-Jährige laut der Mitteilung einen Gegenstand in Richtung der Bahnschienen. Dieser habe sich später als ein Päckchen mit etwa 45 Gramm Haschisch herausgestellt.

Verdächtiger kehrt zu Rucksack zurück

Bei der anschließenden Durchsuchung hätten die Beamten weitere Betäubungsmittel in der Jackentasche des 17-Jährigen gefunden. Er habe dennoch gegen 11.50 Uhr wieder gehen dürfen.

Wenig später beobachtete eine Polizeistreife den 17-Jährigen der Meldung zufolge dabei, wie er zur Unterführung der B35 lief. Dort habe er einen Rucksack aufgehoben. Laut der Polizei floh er zu Fuß, als er die Beamten bemerkte. Weit gekommen sei er jedoch nicht. Bei der Festnahme hätten die Polizisten rund 200 Gramm Haschisch und etwa 18 Gramm Marihuana in dem Rucksack gefunden.

Ein Richter erließ am Dienstag einen Haftbefehl für den 17-Jährigen. In der Folge brachte ihn die Polizei in ein Gefängnis.