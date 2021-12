45-Jähriger in Bruchsal leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamten leicht

Ein 45-Jähriger aus Bruchsal hat in der Nacht zu Montag in Bruchsal einen Polizeibeamten leicht verletzt und muss mit mehreren Anzeigen zu rechnen. Diese sind unter anderem Bedrohung und versuchte gefährliche Körperverletzung.

Ein alkoholisierter 45-Jähriger hat in der Nacht zum Montag einen von Polizeibeamten in Bruchsal leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten um kurz nach Mitternacht in die Schnabel-Henning-Straße zu einer gemeldeten Bedrohung alarmiert.

Der aus dem Iran stammende Mann habe zunächst versucht einen Stuhl auf mehrere Personen zu werfen und anschließend diese mit einem Messer bedroht. Bei der vorläufigen Festnahme durch die Beamten zeugte sich der Mann unkooperativ und uneinsichtig. Zudem leistete er beim Anlegen der Handschließen erheblichen Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht.

Der Beschuldigte zog sich bei den Widerstandshandlungen ebenfalls leichte Verletzungen zu. Nach der Versorgung in einem Krankenhaus wurde er zum Zentralgewahrsam des Polizeipräsidiums Karlsruhe gebracht.

Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 1,8 Promille. Neben der Anzeige wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung wird sich der 45-Jährige nun noch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.