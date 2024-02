Körperverletzung am Bahnhof Bruchsal durch Jugendlichen

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Sonntagabend am Bahnhof Bruchsal einen 17-Jährigen attackiert und am Bein schwer verletzt.

Ein 17-Jähriger ist am Sonntagabend am Bahnhof Bruchsal von einer Gruppe Jugendlicher attackiert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er dabei am Bein schwer verletzt.

Einer der Jugendlichen ging plötzlich auf ihn los

Der 17-Jährige war nach einer Faschingsveranstaltung in Bruchsal gegen 18 Uhr am Bahnhof auf dem Weg zur Toilette, als er nahe der Fahrradcontainer mit einer Gruppe Jugendlicher ins Gespräch kam. Im Laufe der Unterhaltung drehte sich einer der jungen Männer zu ihm um. Da dessen Begleiter den 17-Jährigen daraufhin aufforderten wegzurennen, rannte dieser davon. Der Tatverdächtige rannte ihm hinterher, brachte ihn zu Boden und trat auf dessen Bein ein. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Kino.

Der 17-Jährige zog sich bei der Tat schwere Verletzungen am Bein zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Täter nicht mehr gefunden werden.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Den Verdächtigen beschrieb das Tatopfer als jungen Mann im Alter von ca. 17 bis 19 Jahren. Er war etwa 180 cm groß und hatte einen weißen Pullover getragen.

Der Geschädigte selbst trug zur Tatzeit ein Faschingskostüm. Er war mit einem braunen Pelzmantel und einer olivfarbenen Hose mit Dollarzeichen bekleidet. Sein Gesicht war schwarz bemalt und bunt gefleckt.