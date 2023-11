Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung in Bruchsal

Ein 72-jähriger Mann ist am Montagabend in einer betreuten Wohnanlage in der Prinz-Wilhelm-Straße in Bruchsal Opfer einer räuberischen Erpressung geworden. Wie die Kriminalpolizei Karlsruhe mitteilte, traf gegen 17.30 Uhr der Senior im Hausflur des Wohngebäudes auf fünf junge Männer, die ihn körperlich angingen und Geld forderten.

Unter dem Eindruck der Bedrohung, übergab das 72-jährige Opfer einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag an die Täter, die anschließend flüchteten.

Die Polizei bittet um Mithilfe

Die Täter sollen männlich und zwischen 25 und 30 Jahren alt gewesen sein. Der Haupttäter trug laut Angaben des Opfers braune Lederhandschuhe, blaue Jeans mit blauer Oberbekleidung und eine blaue Freizeitjacke. Außerdem soll er kurze, dunkle Haare gehabt haben. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 melden, teilte die Kriminalpolizei Karlsruhe mit.