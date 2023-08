Unbekannte brechen mehrere Autos in Bruchsal auf

Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen mehrere Autos in Bruchsal aufgebrochen und dabei hochwertige Autoteile geklaut. Unter dem Diebesgut befindet sich ein Multifunktions- und Sportlenkräder, eingebaute Navigationssysteme sowie eine geringe Bargeldsumme und persönliche Gegenstände, teilte die Polizei mit.

Diebe schlagen Autoscheiben ein

Zwischen 18.30 Uhr und 9.30 Uhr brachen die Unbekannten die Autos der Marke BMW auf. Diese standen in Tiefgaragen in der Nelly-Sachs-Straße und im Elie-Wiesen-Weg sowie auf einem öffentlichen Parkplatz in der Franz-Siegel-Straße. Bei den insgesamt vier in einer Parkgarage untergestellten BMW schlugen die Diebe eine Seitenscheibe ein und verschafften sich so Zugang in das Fahrzeuginnere.

Der Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich in allen Fällen auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort.