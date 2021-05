Kaktuszüchter aus Kirrlach besitzt über 5.000 Kakteen

Manche sammeln Briefmarken, andere Münzen. Auf Kakteen hat es der Kirrlacher Rüdiger Kinsch abgesehen. Eine Sammlung von über 5.000 Exemplaren beherbergt er in seinem Gewächshaus. Derzeit blühen die Sukkulenten.

Neue Sterne erblühen derzeit am Kirrlacher Kakteenhimmel beim passionierten Kakteenliebaber und Kakteensammler Rüdiger Kinsch. Zu den Schönheiten gehört etwa die „Königin der Nacht“, die nur an einem Tag im Jahr blüht.

Daneben gibt es auch ziemlich stachelige Konsorten, etwa der „Schwiegermuttersessel“. In seiner Sammlung hat er auch sogenannte „lebende Steine“.

Durch Kreuzungen verschiedener verwandter Arten konnte der Kaktusfreund eine unglaubliche Vielfalt von Hybriden in vielen Formen und Farben erschaffen hat. Das Spektrum zieht sich von riesigen einfarbigen gelben, tiefroten und orangefarbigen Blüten bis hin zu Blüten mit drei und vier Farben zugleich.

Neue Kaktus-Sorten entstehen mit den Pinsel

Mit einem kleinen Pinsel überträgt Kinsch den Blütenstaub verschiedener Blüten, um dadurch neue Farben und Formen zu ermöglichen. Zurzeit ist gerade die Hauptblütenzeit, so zeigen sich oft mehrere hundert Blüten pro Tag.

Vor 48 Jahren hat der heutige Chef der Kakteengesellschaft mit seinem stacheligen Hobby begonnen, 2021 ist er Herr über ein Reich von über 5.000 Kakteen.

„Sie gehören zu den Sukkulenten, also wasserspeichernden Pflanzen, die ihren Ursprung auf dem ganzen amerikanischen Kontinent haben.“ Für Kinsch ist das Gewächs ein „Symbol für ein langes Leben“ - von teils 500 Jahren.

Mit seinen Pflanzen hat der 71-Jährige eine regelrechte Kakteen-Insel geschaffen: in zwei Gewächshäusern und entlang seiner großen Terrasse, wo er auch winterharte Exemplare sitzen hat, die bis zu 20 Grad minus vertragen.

Zwei Stunden verbringt Kinsch jeden Tag mit seinen Kakteen

Seine Lieblinge sind die Lithops, die wie lebende Steine aussehen. Ein Millimeter groß ist das kleinste Gewächs in seiner Sammlung. Auf zwei Meter bringt es der „Schwiegermuttersessel“, der gut 600 Euro wert ist. Auf 40 Zentimeter steigt der „Phallus-Kaktus“. Ob groß oder klein: Alle brauchen viel Licht und zur richtigen Zeit viel Wasser. Pro Tag investiert Kinsch so zwei Stunden in die Pflege seiner kugel- und säulenförmigen Schätze.