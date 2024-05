Nach dem Großbrand in der alten Großraumdisko A5 in Karlsdorf-Neuthard am 25. April haben die polizeilichen Ermittlungen zu einer ersten Erkenntnis geführt: „Wir gehen nun von Brandstiftung aus“, so Polizeisprecherin Larissa Bollinger vom Präsidium Karlsruhe auf BNN-Anfrage.

Event-Location nach dem Ende der Großraumdisko

Bis 2016 gab es die Disko im Ochsenstall 12 im Gewerbegebiet von Karlsdorf-Neuthard. Sie galt als eine der größten Diskotheken Deutschlands. Zuletzt gab es dort die Eventhalle La Diva Eventhouse, in der vor allem Hochzeiten und Geburtstage stattfanden.

Laut Polizei war in der Nacht auf den 25. April gegen 0.30 Uhr ein Feuer in einem Verwaltungsgebäude ausgebrochen. Eine Polizeistreife hatte zufällig den starken Rauch entdeckt. Einem Großaufgebot von 140 Feuerwehrleuten gelang es schließlich, den Brand zu löschen. Das Feuer ist auf die Veranstaltungshalle übergesprungen. Diese brannte dabei komplett aus.

Bei dem Brand entstand ein Millionenschaden

Nach den Ermittlungen der Kriminaltechniker ist bei dem Brand ein Schaden von 2,5 Millionen Euro entstanden. Bei den Untersuchungen haben die Kriminaltechniker auch Hinweise auf Brandstiftung und mehrere, bisher unbekannte Täter gefunden, so Polizeisprecherin Bollinger weiter.

Die Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise unter der Nummer (07 21) 6 66 55 55 über verdächtige Personen oder Fahrzeuge.