Auffahrunfall: Sperrung der B35

Am Donnerstag gegen 14.15 Uhr hat es vier Leichtverletzte, eine Vollsperrung der Bundesstraße 35 und ein Gesamtschaden von geschätzten 16.000 Euro bei einem Auffahrunfall bei Karlsdorf-Neuthard gegeben.

Nach den Feststellungen der Beamten übersah wohl ein 30-jähriger Pkw-Fahrer, der von Graben her in Richtung Bruchsal unterwegs war, etwa 300 Meter vor der Ampelabfahrt nach Karlsdorf-Neuthard eine langsam fahrende Fahrzeugkolonne und fuhr ungebremst auf, so das Polizeipräsidium Karlsruhe.

Auch Feuerwehr im Einsatz

Dabei schob er die drei vor ihm befindlichen Fahrzeuge aufeinander. Alle beteiligten Fahrzeugführer befanden sich alleine in ihren Autos, erlitten Prellungen beziehungsweise Schleudertraumen und konnten sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben..

Zur Erstversorgung waren aber mehrere Rettungswagenbesatzungen vor Ort geeilt. Auch die Freiwillige Feuerwehr aus Karlsdorf-Neuthard war im Einsatz. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste eine Nassreinigung der Fahrbahn durch eine Fachfirma erfolgen. Drei Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Schließlich war die B 35 erst kurz nach 16.00 Uhr wieder frei.