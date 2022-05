Autofahrer flüchtet nach Unfall in Baustelle auf der A5

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat nach einem Unfall am Sonntagabend auf Autobahn 5 Fahrerflucht begangen.

Nach Angaben der Polizei fuhr er oder sie in die Baustellenabsperrung an der Anschlussstelle Bruchsal in Fahrtrichtung Karlsruhe. Dabei überfuhr er einige Warnbaken.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall gegen 21.45 Uhr. Der Unfallverursacher erkannte offenbar die Baustellenabsperrung auf seiner Fahrspur zu spät und überfuhr das Absperrmaterial. Dieses wurde zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der Zeuge erkannte aufgrund der Dunkelheit nur, dass es sich wohl um einen dunklen Mittelklassewagen handelt. Wo dieses Auto den abgesperrten Bereich verlassen hat, ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter der (07 21) 94 48 40 melden.