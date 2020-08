Von unserer Mitarbeiterin Eva-Maria Schauer

Magdalena Vidacic fährt ihre Tochter Sienna Marilyn von der Lebenshilfe Bruchsal nach Hause. Für die Mutter ist die Ferienbetreuung dort eine Entlastung, die aber zu Beginn der Corona-Krise wegfiel. Daheim angekommen, öffnet Vidacic die hintere Autotür, wo Sienna schon sehnsüchtig auf dem Rücksitz wartet.

Doch so schnell kann die 15-Jährige nicht ins Haus: Vidacic muss zuerst allein ins Treppenhaus, um den Treppensteiger zur Eingangstür zu bringen. Danach setzt sie Sienna dort hinein und los geht der „Anstieg“. Mit Mama hinten am Steuer fährt Sienna die Treppen hoch, bis sie an ihrer Wohnung im ersten Stock angekommen sind. „Das machen wir schon seit fünf Jahren so, weil Sienna zu schwer für mich ist, um sie die ganze Treppe hochtragen zu können“, erklärt Vidacic. Was in „normalen Zeiten” schon eine Herausforderung war, bedeutet während der Pandemie nochmal mehr Herausforderungen für die gesamte Familie.