Knapp 2 Promille

Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Straßenlaterne in Karlsdorf-Neuthard und begeht Unfallflucht

Mit knapp 2 Promille ist ein 54-Jähriger am Heiligabend in Karlsdorf-Neuthard mit einer Straßenlampe kollidiert, weitergefahren und auf einem Parkplatz in seinem Auto eingeschlafen.