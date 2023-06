Brand in Karlsdorf-Neuthard: Wohnhaus ist nach Brand unbewohnbar

Zahlreiche Rettungskräfte sind am Mittwochnachmittag aufgrund eines Gebäudebrandes in Karlsdorf-Neuthard ausgerückt. Durch den Brand entstand ein Schaden von etwa 150.000 bis 200.000 Euro.

Nach dem Brand in der Straße „Am Kanal“ am Mittwochnachmittag in Karlsdorf-Neuthard ist das Haus unbewohnbar. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ein Schuppen des Wohnhauses geriet gegen 14.55 Uhr aus unbekannten Gründen in Vollbrand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl und anschließend auf eine neben dem Anwesen gelegene Werkstatt über. Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen.

Die Eigentümer mussten vorübergehend in eine andere Wohnung ziehen. Bewohnerinnen und Bewohner mussten notdürftig untergebracht werden. Verletzte gab es keine.

Die Polizei ermittelt

Der Gesamtschaden beträgt etwa 150.000 bis 200.000 Euro. Die Polizei hat weitere Ermittlungen bezüglich der Brandursache übernommen, hieß es in der Mitteilung.