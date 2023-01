Wie viele Stimmen holt Amtsinhaber Sven Weigt (CDU) bei der Bürgermeisterwahl in Karlsdorf-Neuthard? Die Menschen in Karlsdorf-Neuthard sind am Sonntag aufgerufen, zur Wahl zu gehen.

Der aktuelle Bürgermeister Sven Weigt ist der einzige Kandidat. Insofern gilt es als sicher, dass der Amtsinhaber in seine dritte Amtszeit gehen wird. Spannend bleibt aber die Frage, wie viele Stimmen er bekommen wird. Kann Weigt auf einen großen Rückhalt im Ort bauen?

Informationen zur Wahl und Reaktionen auf das Ergebnis finden Sie auch auf den Facebook- und Instagram-Kanälen der BNN.

Bürgermeister-Wahl in Karlsdorf-Neuthard: Ergebnisse im Live-Überblick

Hier können Sie die Zwischenstände live mitverfolgen:

Wahlergebnisse in Karlsdorf und Neuthard

Wie hat mein Ortsteil gewählt? Sehen Sie hier die Live-Ergebnisse für Karlsdorf und Neuthard: