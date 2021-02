Der Corona-Lockdown hat auch Peter Kunz aus Karlsdorf-Neuthard ziemlich ausgebremst, zumindest was seine Dudelsack-Passion betrifft. Vor mehr als 30 Jahren hat der gebürtige Pfälzer aus Ludwigshafen in Eigenregie, später in einer Pipeband, gelernt, mit diesem nicht gerade einfachen Blasinstrument umzugehen. Doch das Spielen alleine genügte ihm nicht.

Fasziniert von der Tradition der schottischen Highlands setzte er alles daran, ein „echter Schotte“ zu werden, was ihm 2004 auch gelang: Gemeinsam mit seiner Frau wurde er in den McKenzie-Clan aufgenommen.

Warum er ausgerechnet bei diesem Familienstamm um Aufnahme ersuchte? „Na weil McKenzie meinem Nachnamen Kunz am nächsten kommt“, so seine Erklärung für sein Alias Pete McKenzie. Acht Jahre später schließlich wurden sie vom Clanchief John Ruarhid MacKenzie, dem fünften Earl of Cromartie, auf sein Schloss Castle Leod in Strathpeffer eingeladen, wo Peter Kunz zum Clanpiper ernannt wurde.