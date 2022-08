Ärger auf Reisen

Ehepaar aus Karlsdorf verbringt zwei Wochen ohne Gepäck auf Insel

Die Reise sollte ein luxuriöser Traum werden – und endete in Shorts aus dem Supermarkt, die sie jeden zweiten Tag in der Badewanne wuschen. Ein Paar aus Karlsdorf-Neuthard wollte in Griechenland schnorcheln, doch von Anfang ging alles schief. Ein Koffer fehlt noch immer.