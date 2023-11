Experte aus Karlsdorf-Neuthard gibt Tipps zum Vögel füttern

Der Ornithologe und ehemalige Leiter der Greifvogelpflegestation in Karlsdorf-Neuthard, Jürgen Görze, spricht im Interview über das Füttern von Vögel.

Ich halte das für äußerst sinnvoll, in der ausgeräumten Landschaft, die wir heute in der Region oft vorfinden, wird das Futter für unsere Singvögel gerade im Winter sehr knapp, so dass selbst ehemals alltägliche Vogelarten wie Buchfink oder Hausspatzen heute unsere Unterstützung brauchen.

Görze

Wichtig ist, das Futter an einer Stelle anzubieten, an der sich keine Verstecke wie beispielsweise Hecken für Beutegreifer in unmittelbarer Nachbarschaft befinden. Katzen oder auch Sperber lernen nämlich sehr schnell, wo sie leicht an Beute kommen. Gleichzeitig sollte es aber für die Singvögel Möglichkeiten geben, wo sie ihr Futter in Ruhe verspeisen können. Mein Futterhäuschen steht beispielsweise nahe an einem Apfelbaum, in dessen Krone sich die Vögel gerne zum Öffnen der Sonnenblumensamen zurückziehen.