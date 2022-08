Am Mittwoch brennen im Norden von Karlsruhe erneut zwei Felder. In Karlsdorf-Neuthard bedrohen die Flammen ein Wohngebiet. Die Polizei dementiert die Festnahme eines Verdächtigen.

Im nördlichen Landkreis Karlsruhe haben sich am Donnerstagnachmittag zwei weitere Flächenbrände ereignet. Nach Polizeiangaben stand gegen 15.50 Uhr eine Feld in der Nähe der Straße Am Hasenbiel in Stutensee-Blankenloch in Flammen.

Zudem rückten mehrere Feuerwehren am Nachmittag zu einem Brand nach Karlsdorf-Neuthard aus. Dort war ein Feld beim Neubaugebiet in Neuthard betroffen. Das Feuer bedrohte zeitweise eine Wohnsiedlung, konnte aber rechtzeitig gelöscht werden.

Im nördlichen Raum von Karlsruhe war es in den vergangenen Wochen zu ungewöhnlich vielen Flächenbränden gekommen. Die Waldbrandgefahr in der Region liegt aufgrund der anhaltenden Trockenheit laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei der höchsten Stufe 5.

Stecken Brandstifter dahinter?

Zuletzt wurde spekuliert, ob ein oder mehrere Brandstifter hinter den Feuern stecken könnten. Vor allem in den vergangenen Tagen war die räumliche und zeitliche Nähe der einzelnen Brände auffällig.

Die Feuerwehr in Karlsruhe hatte am Mittwochabend in einem Presseschreiben mit von der Vernehmung eines Verdächtigen berichtet. Dieser Darstellung widerspricht am Donnerstagvormittag eine Sprecherin der Polizei. Eine Festnahme habe es nicht gegeben, eben sowenig wie die Vernehmung einer Person.

Es seien lediglich Passanten in der Umgebung der Brandstelle befragt worden. Gerüchte über in der Nähe eines Brandorts gefundene Benzinkanister kommentiert die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.