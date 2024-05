Auf einem Supermarktparkplatz soll ein vermummter Mann die Frau am Freitagmittag unvermittelt angegriffen haben. Der Täter flüchtete.

Ein Unbekannter hat eine 57-Jährige am Freitagmittag auf einem Parkplatz in der Erich-Keßler-Straße in Karlsdorf-Neuthard mutmaßlich mit einer abgebrochenen Flasche verletzt und ist geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich das Opfer gegen 12.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts auf, als ein mit einem Schal vermummter Mann auf sie zukam.

Tatverdächtiger war mit Schal vermummt

Die Frau sprach ihn auf seinen ins Gesicht gezogenen Schal an. Daraufhin soll der Mann sie unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand, mutmaßlich einer abgebrochenen Flasche, auf den Oberschenkel geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Angreifer laut Polizei in Richtung Bruchsaler Straße.

Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Versorgung der Wunde in ein Krankenhaus. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Die Geschädigte sowie Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen als einen Mann im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren mit dunkler Haut. Er habe eine dicke schwarze Winterjacke und einen Schal getragen. Seine Bekleidung sei auffällig verschmutzt gewesen und er habe ein ungepflegtes Äußeres gehabt.