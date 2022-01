Nach „The Länd“ und „The Dörf“ präsentiert sich Karlsdorf-Neuthard als „Pearl of the Hardt“. Angeblich, denn ausgedacht hat sich das nicht die Kommune sondern ein Bürger. In den sozialen Netzwerken macht das Bild jetzt die Runde.

Eine angebliche Imagekampagne macht die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard derzeit zum lokalen Internet-Star. Der Schriftzug „You’re my Hardt – you’re my soul. Welcome in Karlsdörf-Neuthard. Pearl of the Hardt – Part of the Länd“ ziert kurz nach Weihnachten eine Plakatwand. Zumindest, wenn man Rouven Geißlers Post in der Whatsapp-Gruppe „Neuthard News“ Glauben schenken will.

Die Gruppe jedenfalls ist begeistert. So wittern einige schon Potenzial für eine offizielle Kampagne. Tatsächlich handelt es sich bei dem Foto aber um eine Fotomontage von Jochen Geißler aus Karlsdorf-Neuthard. „Mein Vater macht häufiger grafische Arbeiten und Humor hat er sowieso. Das Plakat fand ich so witzig, dass ich es teilen wollte“, erklärt Rouven Geißler seinen Post.

Vater Jochen spielt damit auf die nicht unumstrittene Kampagne des Landes an. Baden-Württemberg ist „The Länd“ – mit der Imagekampagne wirbt die Landesregierung um Fachkräfte und löste damit auf geteiltes Echo aus, im „Fänshop“ war dennoch binnen weniger Wochen „älles weg“.

Manch einen Baden-Württemberger inspiriert die Kampagne zu eigenen Ideen. Die Gemeinde Zainingen im Kreis Reutlingen reagierte mit viel Humor und hob „The Dörf – oifach schee“ aus der Taufe.

Mittlerweile ist die Parodie der kleinen Alb-Gemeinde auf die 21 Millionen Euro teure Kampagne der Landesregierung selbst zum Kult geworden. Und was auf der Schwäbischen Alb begann, setzt sich scheinbar nun auch in Nordbaden fort.

Karlsdorf-Neuthard als „Pearl of the Hardt“

Sein Vater passiere jeden Tag eines der „The Länd“ – Plakate und dabei kam ihm die Idee. „Unser Männerchor in Büchenau heißt Prachtkärle. Es bot sich geradezu an, an „The Länd“ anzuknüpfen“ schildert Jochen Geißler. Als seine Frau ihn dann auch noch auf „The Dörf“ aufmerksam machte, war „Karlsdörf-Neuthard“ geboren. „Klar, in Karlsdorf steckt „The Dörf“ ja schon im Namen, das musste ich natürlich ausnutzen!“ erklärt er. „Jetzt muss nur noch der Gemeinderat die Idee aufgreifen“, findet Rouven Geißler augenzwinkernd.