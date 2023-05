2.500 Besucher in Altenbürghalle

Karlsdorf-Neuthard feiert Mallorca-Sause im XXL-Format

Es war „gigantisch“, „phänomenal“, „unbeschreiblich“: So beurteilten viele Gäste die Mallorca-Party, die sie anlässlich des 100. Vereinsjubiläums in der Altenbürghalle in Karlsdorf-Neuthard geboten bekamen.