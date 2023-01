Zwischen 8 und 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Fünf befinden sich in Karlsdorf in der Schönbornschule und vier in Neuthard in der Sebastianschule. Dort werden die Stimmzettel auch ausgezählt. Jedem Ortsteil wurde ein Briefwahlbezirk zugeteilt. Diese Stimmen werden ebenfalls in den Schulen ausgezählt. Hauptamtsleiter Frank Erthal geht davon aus, dass gegen 18.30 Uhr das Ergebnis vorliegt. Ab 18 Uhr tagt der Gemeindewahlausschuss in der Altenbürghalle und trägt die Ergebnisse zusammen. Nach der Auszählung wird das vorläufige Endergebnis dort verkündet.