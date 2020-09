Festnahme

Ladendieb im Erotikgeschäft in Karlsdorf-Neuthard vorläufig festgenommen

In Karlsdorf-Neuthard wurde ein 30-jähriger Ladendieb in einem Erotikgeschäft am vergangenen Montag festgenommen. Nach Überprüfung seiner Personalien wurde der 30-Jähriger wieder aus der Haft entlassen.