Ein Mann ist nach einer Körperverletzung in einer Tankstelle in Karlsdorf-Neuthard über die Autobahn vor der Polizei geflüchtet.

Ein Mann ist nach einer Körperverletzung in einer Tankstelle in Karlsdorf-Neuthard (Kreis Karlsruhe) über die Autobahn vor der Polizei geflüchtet. Ein 33 Jahre alter Tankstellenmitarbeiter habe den Mann in der Nacht zum Sonntag mit einem Tankbetrug in Verbindung gebracht und versucht aufzuhalten, teilte die Polizei am Montag mit.

Daraufhin nahm der Täter den 33-Jährigen in den Schwitzkasten und brachte ihn zu Boden. Anschließend flüchtete er mit seinem Wagen über die A5 in Richtung Karlsruhe.

Polizei ermittelte das Auto und den Täter

Dabei soll er mehrere Fahrzeuge mit hohem Tempo überholt und den ihn verfolgenden Streifenwagen ausgebremst haben, wie es weiter hieß. Über die Anschlusstelle Karlsruhe-Nord flüchtete der Mann zunächst erfolgreich vor den Beamten.

Die Polizei ermittelte später das Auto sowie den mutmaßlichen 46 Jahre alten Täter. Ihm werden Tankbetrug, Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen.