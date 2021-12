Matthias Proske wird neuer Verbandsdirektor für die Region Mittlerer Oberrhein

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein (RVMO) hat am Mittwoch den Nachfolger für Gerd Hager gewählt: Der 45-jährige Matthias Proske wird im Frühjahr 2022 neuer Verbandsdirektor. Ein Job, den er kennt: Aktuell ist er Verbandsdirektor für den Regionalverband Nordschwarzwald.

„Der Mittlere Oberrhein ist eine dynamische Region“, sagte Matthias Proske in seiner Bewerbung vor der Verbandsversammlung. Deren Nähe zu Frankreich und zu Rheinland-Pfalz sei eine „spannende Ausgangslage“.

Dies hätte ihn zu seiner Bewerbung bewogen. Aber nicht nur das: Der 45-Jährige lebt in Ettlingen. „Die Region ist auch meine private Heimat geworden.“

Proske stellte den Klimawandel, die Verkehrswende und den Flächenverbrauch in den Mittelpunkt seiner Rede. Der Mittlere Oberrhein sei eine der wärmsten Regionen Deutschlands und Mitteleuropas. „Das wird sich weiter verschärfen“, sagte Proske. Deshalb müsse man weiter in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren, die Kommunen aber auch für Unwetter wie Starkregen wappnen.

„Priorität muss die Schiene haben“, sagte der Bewerber zum Thema Verkehr. Für die Ausbaustrecke Mannheim-Karlsruhe brauche es eine regionale Lösung, eine Vorzugstrasse, hinter der die Region stehe. Aber auch die Schnellverbindungen für Radfahrer müssten weiter ausgebaut werden. „Das ist genau der richtige Weg“, sagte er.

Alles wächst, nur die Fläche nicht. Matthias Proske, designierter Verbandsdirektor RVMO

Es brauche in Zukunft auch regionale Strategien, damit Flächen in der Region effizient genutzt werden können. Dafür brauche es innovative Lösungen wie Erbpachtsysteme. Denn klar sei: „Alles wächst, nur die Fläche nicht.“

Matthias Proske wurde am 3. Januar 1976 in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) geboren. Er ist seit 2017 Verbandsdirektor des Regionalverbands Nordschwarzwald in Pforzheim.

Zudem hatte er verschiedene Leitungspositionen beim Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie, Medien und Technologie sowie bei der Industrie- und Handelskammer Ulm inne. Seit 2019 unterrichtet der Raum- und Umweltplaner am Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung der Technischen Universität Kaiserslautern.

Der Verbandsdirektor wird von der Verbandsversammlung im Beamtenverhältnis auf Zeit gewählt. Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Für Hagers Nachfolge waren laut Regionalverband sechs Bewerbungen eingegangen.

Wie es das Auswahlverfahren vorsieht, hatte der Ältestenrat sich in einer Sitzung Anfang Oktober dafür ausgesprochen, drei Bewerber einzuladen, die sich vor dem Verwaltungs- und Finanzausschuss vorstellen sollten.

Einer der Bewerber zog vorab seine Bewerbung wieder zurück. Matthias Proske und ein Mitbewerber blieben bei ihrer Bewerbung, wobei letzterer seine Bewerbung gleich am Folgetag der Sitzung wieder zurückzog. Die Versammlung wählte Proske am Mittwoch in der Altenbürghalle in Karlsdorf-Neuthard mit einer Enthaltung.

Stehender Applaus für den scheidenden Verbandsdirektor

Gerd Hager, der knapp 21 Jahren die Geschicke des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein geleitet hat, geht zum 1. März 2022 in den Ruhestand.

Die Versammlung des Regionalverbands bedachte den 67-Jährigen mit stehendem Applaus. „Von Amtsmüdigkeit sieht man bei ihm keine Spur“, lobte Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) den scheidenden Verbandsdirektor.