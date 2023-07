Mehrere Einbrüche am Wochenende in Karlsdorf-Neuthard

In Karlsdorf-Neuthard haben am Wochenende mehrere Einbrüche stattgefunden. Ob es einen Zusammenhang gibt ist unklar.

In der Zeit von Sonntag auf Montag ist es zu Einbrüchen in Vereinsheime und einem Kiosk im Gemeindegebiet Karlsdorf-Neuthard gekommen.

Der erste Einbruch ereignete sich in einer Vereinsgaststätte im Altenbürgzentrum. Dort öffneten die Täter den Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten zunächst den Gastraum einer Wirtschaft. Anschließend durchwühlten sie die Vereinsräumlichkeiten eines Fußballvereins nach Wertgegenständen. Dort entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in einem nahe gelegenen Hundesportverein. Die Unbekannten gelangten durch das Aufhebeln der Eingangstür in das Innere und durchwühlten Schränke und Schubladen. Entwendet wurde eine Musikanlage.

Auch Kiosk an Badesee betroffen

An einem Badesee der Gemeinde versuchten Einbrecher zunächst erfolglos über eine Stahltür in einen Kiosk einzubrechen. Infolgedessen schlugen sie ein Fenster ein, um in das Innere zu gelangen. Die Unbekannten ließen Wechselgeld aus einer Geldkassette mitgehen.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 51) 72 60 zu melden.