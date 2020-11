1977 gründeten die Brüder Edo und Vilko Zanki in einer Zigarrenfabrik das “Kangaroo Digital Audio“-Tonstudio. Nach Edos Tod übernimmt Thomas Mark die Leitung über das Studio. Vilko Zanki ist aber nicht komplett raus.

Nicht immer, wenn es im Kangaroo Tonstudio laut wird, hat es derzeit mit Musik zu tun. Die filigran ausgepegelten Klänge wechseln sich mit Baulärm ab, denn die personellen Wechsel im traditionsreichen Haus wirken sich auch räumlich aus.

1977 gründeten die Brüder Edo und Vilko Zanki in einer Zigarrenfabrik das, was sie später gerne als „ein aus dem Ruder gelaufener Proberaum“ bezeichneten, 1982 folgte der Umzug über die Straße in ein ehemaliges Kino. Den Namen „Kangaroo“ steuerte der befreundete Star-Fotograf Jim Rakete bei, Stars wie Herbert Grönemeyer, Pe Werner, Xavier Naidoo, Sasha oder Gregor Meyle waren seither im Dorf zu Gast.

Wie es mit dem Studio künftig weitergeht hatten sich die Brüder schon lange Gedanken gemacht, bevor Edo im September 2019 verstarb. Inzwischen ist es fix: Der neue Herr der Regler ist Thomas Mark, der langjährige Toningenieur im Hause.