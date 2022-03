Radfahrer kollidiert mit Pkw in Karlsdorf-Neuthard und verletzt sich leicht

Eine Autofahrerin biegt rechts ab und stößt mit einem Fahrradfahrer in Karlsdorf-Neuthard zusammen. Dieser verletzt sich dabei leicht.

Einen Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Pkw-Fahrerin hat es am Dienstagmorgen in Karlsdorf-Neuthard in der Talstraße gegeben. Wie die Polizei mitteilte, verletzt sich der Fahrradfahrer dabei leicht.

Die 55-jährige Autofahrerin prallte dabei gegen 9.45 Uhr beim Rechtsabbiegen mit dem 47-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrer stürzte zu Boden und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von über 500 Euro.