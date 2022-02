Rund 150 Teilnehmer bei Menschenkette in Karlsdorf-Neuthard

Einmal war sie wegen Sturmböen verschoben worden, am vergangenen Sonntag fand sie nun statt, die Menschenkette für Zusammenhalt und Miteinander vor dem Karlsdorfer Rathaus.

Organisatorin Vera Herberger ist zufrieden: Die Kundgebung „Karlsdorf-Neuthard verbindet sich“ am vergangenen Sonntag vor dem Karlsdorfer Rathaus sei ein voller Erfolg gewesen, wie sie sagt. „Wahnsinn, aus allen Gesellschaftsschichten waren Leute hier“, so Herberger.

Gemeint sind die knapp 150 Teilnehmer, die sich unter dem Mottospruch „Für Zusammenhalt und ein gutes Miteinander“ zusammenfanden. Die Idee für diese Veranstaltung kam aus dem katholischen Pfarrgemeinderat und wurde von der evangelischen Kirche und anderen Institutionen mitgetragen, wie Herberger erklärt.

Menschenkette in Karlsdorf-Neuthard nicht als Demo gegen Corona-Proteste geplant

Es handelt sich dabei nicht um eine Gegendemo zu den Montagsspaziergängen die es in Karlsdorf gibt, sondern um einen Anstoß für mehr Miteinander und Toleranz. Ganz unabhängig von den „Spaziergängen“ gegen die Corona-Maßnahmen kann die Kundgebung dann allerdings doch nicht gesehen werden.

Die Idee für die Kundgebung gab es schon länger, den Anlass boten aber Hasskommentare und Gewaltandrohungen im Netz gegen Bürgermeister Sven Weigt (CDU). Somit ging es nicht nur um ein gutes Miteinander, sondern in gewisser Weise auch um Solidarität mit dem Bürgermeister.

Dem Aufruf, eine Menschenkette zu bilden und damit Einheit zu zeigen, sind nach Polizeiangaben zwischen 120 und 150 Menschen gefolgt, auch lobte man das vorbildliche Verhalten der Teilnehmer, die sich an die Hygienemaßnahmen und das Abstandsgebot hielten. Ebenso kam es zu keinerlei negativen Vorkommnissen. Um auf Nummer sicher zu gehen, hatten alle Teilnehmer einen Schal dabei, an dem sich jeweils zwei Personen festhielten, so war der Abstand gewährleistet.

Auch Teilnehmer der „Montagsspaziergänge“ zu Solidaritätskundgebung eingeladen

Zur Kundgebung waren auch die sogenannten Montagsspaziergänger eingeladen, einige sind der Einladung gefolgt. Im Gespräch teilten sie mit, dass sie die Veranstaltung sehr gut fänden. Schließlich handle es sich nicht um eine Gegendemo, sondern um ein Zeichen für „ein gutes Miteinander“, auch mit dem Gemeindeoberhaupt in Karlsdorf-Neuthard, so eine Teilnehmerin die montags unterwegs ist. Eine andere appellierte daran, sich gegenseitig mehr zu akzeptieren.

Weigt begrüßte die Idee der angemeldeten Kundgebung, nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander. Auch der anwesende Gemeinderat Wolfgang Riffel äußerte sich gegenüber BNN: „Das ist ein sehr großer Erfolg heute, ein Zeichen aus der Mitte der Gesellschaf zueinander.“