Täglich brennt es jetzt: An diesem Mittwoch muss die Feuerwehr zu einem Großeinsatz nach Karlsdorf-Neuthard ausrücken. Doch viele Kräfte waren noch bis spät in die Nacht im Einsatz in Hambrücken.

Viele der Feuerwehrleute, die an diesem Mittwochnachmittag in Karlsdorf-Neuthard im Einsatz sind, waren noch bis spät in die Nacht bei einem Großbrand zwischen Graben-Neudorf und Hambrücken im Einsatz.

Dann die Nachricht am Nachmittag gegen 16 Uhr: Neuer, großer Flächenbrand bei der Altenbürghalle in Karlsdorf-Neuthard. Genau zwischen den beiden Ortsteilen. „Wir hatten zunächst eine Fläche von 50 auf 50 Metern. Aber plötzlich hat der Wind das Feuer angefacht. Dann hatte es eine Länge von 400 Metern So schnell konnten wir kaum nachalarmieren“, berichtet Einsatzleiter Patric Paulus gegenüber den BNN.

Nach einer guten halben Stunde dann aber die vorläufige Entwarnung: Das Feuer ist im Griff. Es hatte sich zwischenzeitlich rasant auf das Wohngebiet zubewegt, konnte aber auch schnell gestoppt werden. Im Einsatz sind die Feuerwehren Karlsdorf-Neuthard, Forst, Bruchsal und Stutensee.

Landwirt kommt mit Spezialmaschine

Eine Rauchwolke war wieder weithin sichtbar. Auch Bruchsaler schlugen Alarm. Zwischenzeitlich half ein Landwirt die Grasfläche zu grubbern. Mit einer Spezialmaschine wird das Grasland bearbeitet, damit dem Feuer keine weitere Angriffsfläche geboten wird.

Das Feuer ist fast am selben Ort wie vor etwa zwei Wochen. Ganz in der Nähe der Altenbürghalle. Und wieder ist es ein Flächenbrand. Die Brandursache ist derzeit noch völlig offen.