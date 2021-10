Schraubendreher-Angreifer attackiert fünf Beamte in Karlsdorf-Neuthard

Ein alkoholisierter Mann hat am vergangenen Sonntag in Neuthard zunächst einen Zeugen mit einem Schraubendreher bedroht und attackierte weiterhin fünf Polizisten.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe informierte, meldete ein Bewohner am Sonntag gegen 23.30 Uhr eine Person in der Hauptstraße, die ein Werkzeug in der Hand hielt und auf dem Grundstück seines Nachbarn herumschlich. Zuvor sei der Mann von dem Übeltäter mit einem Schraubendreher bedroht worden, bevor er in Richtung Karlsdorf flüchtete.

Der Mann musste von fünf Beamten gezügelt werden

Während der Fahndung trafen die Polizisten des Reviers Bruchsal den Verdächtigen schließlich schlafend in einem Garten an. Als der 38-Jährige gefesselt wurde, wehrte er sich heftig, sodass man ihn letztlich mit fünf Beamten festhalten musste. Dabei versuchte er immer wieder nach den Beamten zu treten und beleidigte sie.

Wie sich mit einem Alkoholvortest herausstellte, war der 38-Jährige mit knapp zwei Promille alkoholisiert. Er wird sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Weitere Ermittlungen gegen den Verdächtigen stehen noch an.