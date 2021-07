In Hambrücken gefunden, aus Dettenheim stammend - aber in Karlsdorf zuhause? Diese verschollene Glocke hat eine bewegte Geschichte. Vor wenigen Tagen ist sie wieder aufgetaucht.

Wenn in Hambrücken eine Glocke aus Dettenheim auftaucht, freut man sich in Karlsdorf. Denn das gute Stück aus dem Jahr 1711 ist aus der Zeit, als Dettenheim noch nicht der Gemeindename von Rußheim und Liedolsheim war. Ursprünglich bezeichnete es ein Dorf direkt am Rhein, das 1813 nach Altenbürg umsiedelte und den Namen Karlsdorf erhielt.

Der Heimatverein Karlsdorf hat sich entsprechend mit der Dettenheimer Geschichte – inklusive Glocken - auseinandergesetzt. 1737 finden sich im „Herold der Heimat“ Angaben zum Gemeindebestand: „1 Kath. Kirch mit 2 Glocken, eine Uhr samt Glöckel (kleine Glocke, Alarmglocke) auf dem Rathaus“. Beim Umzug nach Altenbürg wurden die Dettenheimer Glocken mitgebracht und im Torbogen des „Alten Rathauses“ aufgehängt, wo vor dem Bau der Kirche auch die ersten Gottesdienste gefeiert wurden.

Um 1911 hatte Pfarrer Franz Kempf die alte Rathausglocke an einen Handwerksbetrieb in der Region abgegeben. Nachdem 1980 der Heimatverein Karlsdorf gegründet worden war, hat Gründungsmitglied Alois Riffel diese letzte Spur noch einige Jahre weiterverfolgt.