Sven Weigt ist einziger Bewerber für Bürgermeisterwahl in Karlsdorf-Neuthard

Jetzt ist es amtlich: Karlsdorf-Neuthard hat nur einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 29. Januar. Und der heißt Sven Weigt, bisheriger Amtsinhaber.

Ein Bewerber, ein Wahltermin: In Karlsdorf-Neuthard bleibt Sven Weigt bei der Bürgermeisterwahl am 29. Januar ohne Konkurrenz. Die Bewerbungsfrist endete am Montag, 18 Uhr, danach tagte der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz von Harald Weschenfelder, Gemeinderat (Freie Wähler) und erster Bürgermeisterstellvertreter.

Seither ist es amtlich. Der amtierende Bürgermeister bekommt keinen Gegenkandidaten. Zu einem zweiten Wahlgang wird es daher nicht kommen. Denn Weigt (CDU) steht als einziger auf dem Stimmzettel.

Und kandidiert für seine dritte Amtszeit in Karlsdorf-Neuthard. Seit 16 Jahren ist er schon Bürgermeister in der Gemeinde mit rund 10.700 Einwohnern.

Weigt ist seit 2007 als Bürgermeister im Amt

In Karlsdorf-Neuthard gibt es bei der Wahl Ende des Monats 8.537 Wahlberechtigte, zu denen auch Jugendliche ab 16 Jahren gehören. In seiner Sitzung am Montag prüfte der Gemeindewahlausschuss formal die Wählbarkeit der Bewerber und entschied, wer für die Wahl als Kandidat zugelassen wird.

Weigt ist seit 2007 im Amt und Nachfolger von Egon Klefenz. Mit über 63 Prozent setzte er sich damals gegen mehrere Mitbewerber im zweiten Wahlgang durch.

Schon bei seiner Wiederwahl 2015 hatte sich kein ernsthafter Gegenkandidat gefunden. Der Amtsinhaber holte damals rund 94,5 Prozent der Stimmen.

Für den 16. Januar ist eine Kandidatenvorstellung geplant.