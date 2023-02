Wir waren überrascht, weil die TSG Tiefenthal in der Feldsaison aufgestiegen ist. Ich hätte damit gerechnet, dass sie jetzt versuchen, auch in der Halle aufzusteigen. Aber vielleicht haben sie wegen personeller Probleme zurückgezogen. Die Freude bei uns war in jedem Fall groß, dass wir jetzt erneut die Chance auf den Aufstieg bekommen, nachdem wir ihn in der letzten Saison knapp verpasst haben.