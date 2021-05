Unbekannte stehlen in Karlsdorf-Neuthard einen BMW X6

Autodiebe waren in Karlsdorf-Neuthard am Werk. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte haben am Dienstagmorgen einen hochwertigen BMW gestohlen. Nach Angaben der Polizei klauten sie das Fahrzeug gegen 2.40Uhr in der Ringstraße in Karlsdorf. Die Polizei vermutet, dass die Diebe das elektronische Schloss überwanden.

Der Wert des schwarzen BMW X6 mit dem amtlichen Kennzeichen KA-MK 4285 liegt nach Angaben des Eigentümers bei 60.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer (0721) 66 65 55 5 bei der Polizei zu melden.