Einsatz am Vormittag

Dieser Einsatz eines Rettungswagen hat offenbar einen zweiten Einsatz nach sich gezogen: Gegen 11.15 Uhr hat sich der Unfall des Transporter-Fahrers bei Karlsdorf ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf der B35 von Bruchsal in Richtung Karlsdorf-Neuthard unterwegs. Beim Ochsenstall, an der Kreuzung zur Bürgermeister-Huber-Straße, näherte sich ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Sirene.

Transporter blieb in der Böschung liegen

Als der Transporter dem Einsatzfahrzeug ausweichen wollte, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet von der Straße ab in den Seitenstreifen. Dort kippte er seitlich in den Graben und blieb in der Böschung liegen. Sein Fahrzeug musste schwer beschädigt geborgen und abgeschleppt werden. Der Mann selbst blieb nach Auskunft der Polizei unverletzt.

Weil Flüssigkeiten ausliefen, musste die Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard alarmiert werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat die Polizei aufgenommen.