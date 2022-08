Der Polizeiposten in der Doppelgemeinde wird seit Montag, 22. August, und bis zum Freitag, 16. September, nicht besetzt sein. Die Gründe liegen in der Abwesenheit von Polizeibeamten sowie in einem Krankheitsfall, der allerdings nicht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steht. Aus arbeitsrechtlichen Gründen und Sicherheitsaspekten muss aufgrund dieser temporären Unterbesetzung der Polizeiposten in Karlsdorf-Neuthard leider geschlossen bleiben.