Bei der europäischen Woche des Sports veranstaltet der Kraichturngau Bruchsal an diesem Samstag, 23. September, mit dem TSV Karlsdorf und TV Neuthard einen „BeActive-Fitnesstag“ im Altenbürg-Sportzentrum. Heike Hörner (Foto: Joachim Hörner) ist verantwortlich für das Lehrwesen im Turngau. Sie stellt die Aktion vor.

Darauf können sich Teilnehmer und Zuschauer einstellen

Was bedeutet die europäische Woche des Sports?

Hörner Die Europäische Kommission zur Förderung von Sport und Bewegung möchte die Gesellschaft motivieren, sich wieder mehr zu bewegen und Menschen in ganz Europa für einen aktiven und gesunden Lebensstil begeistern. Die Initiative europäische Woche des Sports findet seit neun Jahren immer vom 23. bis 30. September statt. Der Deutsche Turner-Bund koordiniert die Kampagne und ruft mit seinen Vereinen unter dem Motto „#BeAktive“ zu mehr Aktivität auf.

Der TSV Karlsdorf und der TV Neuthard beteiligen sich am Samstag mit einem Fitnesstag an dieser Aktion. Was wird geboten?

Hörner Parallel zu einer Übungsleiterfortbildung des Kraichturngaus in der Altenbürghalle besteht für die Bevölkerung von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, das Europäische Fitnessabzeichen zu absolvieren. Dieser Fitness-Check zeigt die individuelle körperliche Grundfitness in den motorischen Fähigkeiten Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination auf. Sportspezifische Kenntnisse sind nicht nötig. Viele gesetzliche Krankenkassen erkennen den Test auch als Nachweis körperlicher Fitness für ihr Bonusprogramm an.

Was ist darüber hinaus geplant?