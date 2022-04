Vor zweieinhalb Jahren starb der Künstler und Musiker Edo Zanki. Dessen Bruder Vilko nimmt nun einen Zanko-Song neu auf - um ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen.

Einen Videoclip mit dem von Edo Zanki geschriebenen und gesungenen Lied „Wofür dein Herz schlägt“ hat das Kangaroo-Tonstudio in Karlsdorf-Neuthard neu produziert.

Dies geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor. „Die Bilder des Krieges in der Ukraine kann und darf man nicht ignorieren“, wird darin Vilko Zanki zitiert, Bruder des im September 2019 verstorbenen Musikers Edo Zanki.

Mit dem Tonstudio in der Karlsdorfer Bahnhofstraße setzt Vilko Zanki bis heute ein Zeichen in der Branche. Man habe sich gefreut zu sehen und zu erleben, dass sich die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard mit ihrem Bürgermeister Sven Weigt (CDU) sehr engagiere. „Wir konnten nicht ruhig danebenstehen und wollten etwas beitragen“, so Vilko Zanki.

Zanki-Song ,Wofür dein Herz schlägt’ neu arrangiert

Einen Titel seines Bruders hat Vilko Zanki nun im Tonstudio aufpoliert. „Edo hat vor vielen Jahren den Song ,Wofür dein Herz schlägt’ aufgenommen. Der Text ist leider immer noch aktuell. Unser Video soll alle Menschen ermutigen, Empathie und Hilfsbereitschaft für die Menschen, die flüchten mussten, zu zeigen. Danke an alle, die mitgemacht haben“, so Melanie Greulich, die das Projekt innerhalb des Labels „Brother Records“ zusammen mit Bianca und Charlotte Zanki umgesetzt haben.

Edo Zanki hatte neben der Tätigkeit als Musikproduzent auch als Komponist und Sänger hohe Popularität und Kultstatus mit seinen anspruchsvollen und in die Tiefe gehenden Arrangements und Songs erreicht. Er galt als Pionier und Wegbereiter deutscher Pop- und Soulmusik und erlangte hohe Wertschätzung auch durch seine aufgeschlossene, liebevolle und charismatische Art.

Zanki-Song als Zeichen gegen den Ukraine-Krieg

Zu seinem Lied, das nun im Zeichen des Ukraine-Kriegs steht, ist auch ein Videoclip entstanden, der Einwohnerinnen und Einwohner aus Karlsdorf-Neuthard mit dem Schild „Für wen dein Herz schlägt“ zeigt. Gedreht und produziert hat den Clip der Bruchsaler Dirk Weiler.

Bürgermeister Sven Weigt zeigte sich von der Idee und dem Engagement der örtlichen Musiker und Künstler sehr angetan. „Gerade in diesen schweren Zeiten vermag Musik den Menschen Hoffnung und Inspiration zu geben. Edo und Vilko Zanki haben mit ihrem Team unsere Gemeinde nachhaltig positiv geprägt und hier schon vor vielen Jahren die Grundlagen gelegt für den ausgezeichneten Ruf eines hochprofessionellen und modernen Tonstudios, in dem auch die Empathie und die Unterstützung für Musiker und Bands nie zu kurz kamen. Wir hoffen, dass dieses neue Arrangement sehr viele Menschen erreicht und sie dieses vielleicht auch mit einer Spende zugunsten der Ukraine-Hilfe verbinden“, so der Rathauschef.

Der Videoclip ist auf www.karlsdorf-neuthard.de und auf der Facebook-Seite der Gemeinde abrufbar.

Wer im Sinne der Initiatoren etwas für die Ukraine-Hilfe spenden möchte, kann dies über das Spendenkonto des deutsch-ukrainischen Vereins in Karlsruhe tun: