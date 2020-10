Katholiken liebäugeln mit Geothermie-Heizung in der Bruchsaler Peterskirche

Seelsorgeeinheit will hohe Heizkosten verringern

20.000 Euro Heizkosten pro Jahr, das ist ein Wort. Das zahlt die Seelsorgeeinheit St. Vinzenz allein für ihre Bruchsaler Peterskirche. Manchmal auch mehr. Der prächtige Barockbau wird mit einer veralteten Elektroheizung unterhalb der Sitzbänke gewärmt. Mit einer neuen Anlage und Energie aus oberflächennaher Geothermie will man diese Kosten drastisch senken, und zugleich einen Beitrag zum Schutz der Ressourcen leisten.

Der Bruchsaler Gemeinderat müsste dafür aber zunächst sein Okay für Probebohrungen auf städtischem Gelände geben. „Wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieser Angelegenheit“ will die Verwaltung das Ganze öffentlich im Gemeinderat besprechen. Die Sitzung ist am Mittwoch, 17 Uhr, im Bruchsaler Bürgerzentrum.