Fahndung in Bruchsal

Keine Beute aber riesen Sachschaden

Offenbar wurden die Täter gestört. Sie waren in der Nacht zum Mittwoch auf die Geldkassette eines Parkautomaten in Bruchsal aus. Die Polizei fahndete nach den Dieben unter Hochdruck. Jetzt werden Zeugen gesucht. Die Täter flüchteten über den Bürgerpark in die Nacht.