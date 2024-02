Gemüse, Fisch und Blumen sucht man auf diesem Markt vergeblich: Am 24. Februar findet in Östringen wieder der „Markt der Berufe“ statt, veranstaltet von der Thomas-Morus-Realschule Östringen. Zwischen 10 und 12.30 Uhr gibt es in der Erich-Bamberger-Stadthalle viele Infos.

Wenn sich die Schulzeit mit großen Schritten dem Ende nähert, dann beginnt das Grübeln über die berufliche Zukunft. Was möchte ich machen? Welche Berufe gibt es eigentlich? Oder: möchte ich weiter die Schule besuchen und einen höheren Schulabschluss anstreben?

Wer sich solche Fragen stellt, für den heißt es: herzlich willkommen bei der Ausbildungsbörse „Markt der Berufe“ in Östringen. Die Veranstaltung findet am 24. Februar zwischen 10 und 12.30 Uhr in der Erich-Bamberger-Stadthalle in Östringen (Johann-Sebastian-Bach Straße 2) statt.

Zwischen 50 und 60 regionale und überregionale Firmen sowie Schulen präsentieren bei „Markt der Berufe“ die Vielfalt der Aus- und Weiterbildung in der Region hautnah und vor Ort. Schülerinnen und Schüler können vor Ort ins Gespräch kommen und vieles über Berufe erfahren. Banken präsentieren dabei ihr vielfältiges Angebot an Ausbildung und Studium genauso wie ein Vermessungsbüro seine Arbeit vorstellt. Die Messe ist dabei eine wichtige Schnittstelle auf dem Weg in den Beruf.

Sparkasse Kraichgau

Ausbildungsangebote (m/w/d):

Bankkaufmann

Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement

AusbildungPLUS

Duales Studium (m/w/d):

Bachelor of Arts BWL-Bank

Bachelor of Arts BWL-Digital Business Management

Kontakt:

Gunnar Seitz

Friedrichsplatz 2 76646 Bruchsal

www.sparkasse-kraichgau.de/karriere

gunnar.seitz@sparkasse-kraichgau.de

07251/77-3320

Sulzer

Ausbildungsangebote (m/w/d):

Industriemechaniker

Zerspanungsmechaniker

Industriekaufmann

Kontakt:

Ernst-Blickle-Str. 29, 76646 Bruchsal

https://jobs.sulzer.com/

Thomas-Morus-Realschule

Schulangebote (m/w/d):

BORS Berufsorientierung

Mittlere Reife

Kontakt:

Mozartstraße 1d, 76684 Östringen

https://realschule.oestringen.de/

poststelle@rs-oestringen.schule.bwl.de

+49 (7253) 9283 41

Vermessungsbüro Max

Ausbildungsangebote (m/w/d):

Vermessungstechniker

Kontakt: