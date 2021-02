Am Dienstagnachmittag hat es einen Unfall mit zwei Lkw auf der A5 zwischen Bruchsal und Kronau gegeben. Mehrere Fahrspuren mussten gesperrt werden.

Auf der A5 hat sich am Dienstag kurz vor 12.45 Uhr ein Unfall zwischen Bruchsal und Kronau ereignet. Ersten Informationen der Polizei zufolge sind zwei Lkw an dem Unfall in Fahrtrichtung Frankfurt beteiligt. Aktuell sei nur eine Spur der Autobahn frei.

Außerdem habe es in der Folge einen weiteren Unfall mit drei Autos gegeben, nur etwa 500 Meter vom ersten Unfall entfernt. Der Verkehr staut sich aktuell auf fünf Kilometern Länge, der Stau werde aber länger. Autofahrer auf der betroffenen Strecke der A5 müssen mit Verzögerungen von über 30 Minuten rechnen.

Die Feuerwehren aus Bruchsal und Forst waren im Einsatz, weil zunächst von eingeklemmten Fahrern die Rede war. Dies hat sich vor Ort aber nicht bewahrheitet. Die beiden Lkw-Fahrer wurden offenbar nur leicht verletzt. Ein Feuerwehrmann sprach aber von einem „Schlachtfeld“, die Autobahn war übersät mit Wrackteilen.

