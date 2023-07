Biene verschönert Schaufenster

Kinder-Kunst Projekt „Brusella“ findet seinen Abschluss im Bruchsaler Rathaus

In Bruchsal brummt „Brusella“. Das Kunst-Projekt von Grundschulkindern und der Lebenshilfe ist bis Herbst noch in der Stadt zu sehen. Das Such- und Gewinnspiel dazu ist mittlerweile beendet.