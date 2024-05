Kindergarten in Büchenau wegen rauchenden Wäschetrockners evakuiert

Wegen eines Defekts an einem Trockner rückte die Feuerwehr zu dem Kindergarten aus. Verletzt wurde niemand.

Wegen eines rauchenden Wäschetrockners ist am Mittwochnachmittag ein Kindergarten in der Gebrüder-Grimm-Straße in Bruchsal-Büchenau evakuiert worden. Das Personal brachte die Kinder ins Freie, bis die Feuerwehr eintraf, teilte die Feuerwehr Bruchsal mit. Verletzt wurde niemand.

Die Mitarbeiter des Kindergartens wurden durch Rauchmelder alarmiert und brachten die Kinder in Sicherheit. Die Feuerwehr rückte gegen 13.30 Uhr zu dem Kindergarten aus.

Die Einsatzkräfte erkundeten unter Atemschutz die Lage im Gebäude. Sie machten den Wäschetrockner als Ursache für den Rauch ausfindig.

Trockner mit Wärmebildkamera kontrolliert

Sie brachten das Gerät ins Freie, löschten es und kontrollierten es mit einer Wärmebildkamera. Auch den Standort des Trockners sowie das Abluftsystem überprüften sie mit einer Wärmebildkamera. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude und kontrollierte es mit einem Messgerät.

Die Feuerwehr Bruchsal war eigenen Angaben zufolge mit etwa 35 Einsatzkräften aus den Abteilungen Büchenau, Obergrombach, Untergrombach, Bruchsal und der Drehleiter aus Stutensee im Einsatz.

Der Rettungsdienst war zur Absicherung von Betroffenen und der Feuerwehr mit Rettungswagen und Notarztfahrzeug vor Ort. Alle Eltern nahmen ihre Kinder laut Mitteilung wohlbehalten wieder in Obhut.