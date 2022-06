In Bruchsal fehlen bis 2025 insgesamt 450 Kitaplätze

Prognose: Zum 1. Februar wohnten 1.340 Kinder unter drei Jahren in Bruchsal. Das sind mehr als in den vergangenen Jahren. Das Statistische Landesamt prognostiziert bis 2025 einen weiteren Zuwachs von knapp fünf Prozent. Danach wird wieder ein leichter Rückgang erwartet.

Bedarf: Den größten Bedarf gibt es in der Kernstadt mit fast 100 Kindern. In Untergrombach fehlen in Zukunft 30 Plätze – bis zum Bezug des Neubaus soll nach einer Übergangslösung gesucht werden. Mit einem Anbau soll in Büchenau der Bedarf von 20 Plätzen gedeckt werden. In Heidelsheim und Helmsheim sind einzelne Plätze frei. Das Kompass-Projekt der Reha-Südwest soll mit insgesamt 45 Plätze zum Herbst 2023 fertig werden.

Flexible Lösung: Wegen fehlender Plätze werden geflüchtete Kinder aus der Ukraine derzeit nicht aufgenommen. Für sie wurde eine andere Lösung gefunden. 20 Kinder werden in zwei Einrichtungen der Katholischen Kirche nachmittags für je zwei Stunden von einer städtischen Mitarbeiterin und einer ukrainischen Fachkraft betreut. Das Angebot soll bis Ende der Sommerferien laufen. Dabei geht es weniger um den Spracherwerb als ein Stück Normalität zu leben. hsc