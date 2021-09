Fragen von Parents for Future

Kandidaten diskutieren über richtigen Umgang mit dem Klimawandel

Den Kampf gegen den Klimawandel nehmen sich viele Parteien vor. Bei einer Diskussion von Fridays For Future und Parents For Future in Bruchsal zeigte sich jedoch, wie unterschiedlich CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke die Probleme angehen wollen.