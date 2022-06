Alkohol für zur Schlägerei

Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Bruchsal

Am Dienstagabend mussten drei Reisende zwei weitere Männer voneinander trennen und somit eine körperliche Auseinandersetzung beenden bis die Polizei am Bahnhof in Bruchsal eingetroffen ist. Der Tatverdächtige verbrachte die Nacht im polizeilichen Gewahrsam.